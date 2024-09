STMicroelectronics sous pression : encore une mauvaise nouvelle dans le secteur automobile

(AOF) - Plus fort repli de l’indice CAC 40, STMicroelectronics (-4% à 25,10 euros) souffre du deuxième avertissement en autant de semaines dans le secteur automobile en Europe. Après BMW, Mercedes a abaissé ses prévisions 2024 de marge d’exploitation ajustée. La firme allemande a invoqué "une nouvelle détérioration de l'environnement macroéconomique, principalement en Chine". STMicroelectronics avait lancé un avertissement fin juillet après avoir notamment fait état que ses ventes de puces au secteur automobile étaient ressorties sous les attentes au deuxième trimestre.

Selon la décomposition de ses revenus en fonction de ses marchés finaux, l'automobile a représenté 41% de son chiffre d'affaires en 2023, d'-++après une présentation du groupe franco-italien.

