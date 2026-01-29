STMicroelectronics se redresse malgré les coûts de restructuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

STMicroelectronics STMPA.PA a prévu jeudi un chiffre d'affaires du premier trimestre légèrement supérieur aux attentes du marché grâce à la reprise de ses principaux marchés, mais a enregistré un coût de dépréciation de 141 millions de dollars dans le cadre de la restructuration de ses activités.

La société franco-italienne a annoncé un bénéfice net de 125 millions de dollars pour le quatrième trimestre, inférieur aux attentes du marché qui tablait sur 222 millions de dollars et 369 millions de dollars il y a un an. Sans la charge de dépréciation, le bénéfice net aurait été de 266 millions de dollars.

"Les résultats du quatrième trimestre légèrement supérieurs aux attentes et les prévisions pour le premier trimestre supérieures aux prévisions saisonnières sont de bons signes que le groupe connaît de meilleures tendances", a déclaré Stephane Houri, analyste chez ODDO BHF, dans un courriel.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 3,33 milliards de dollars, contre 3,29 milliards de dollars attendus par les analystes interrogés par LSEG.

STMicroelectronics a prévu un chiffre d'affaires d'environ 3,04 milliards de dollars pour le premier trimestre, supérieur au chiffre d'affaires de 2,71 milliards de dollars de l'année dernière. Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 2,99 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

"Nos priorités stratégiques restent l'accélération de l'innovation, l'exécution de notre programme à l'échelle de l'entreprise pour remodeler notre empreinte industrielle et redimensionner notre base de coûts mondiale, ainsi que le renforcement de la génération de flux de trésorerie disponible", a déclaré Jean-Marc Chery, directeur général de STMicroelectronics, dans un communiqué.

STMicroelectronics est confrontée à un douloureux et contesté remaniement de son empreinte industrielle européenne, en retirant la production des anciennes usines de France et d'Italie et en concentrant les investissements sur des sites plus récents et plus avancés.