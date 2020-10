Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics-Résultats du T3 en ligne avec les attentes du marché Reuters • 22/10/2020 à 08:43









PARIS, 22 octobre (Reuters) - Le fabricant de puces franco-italien STMicroelectronics STM.BN a publié jeudi des résultats au troisième trimestre en ligne avec les attentes du marché, confirmant la forte demande des industries automobile et des télécoms. L'entreprise basée à Genève a fait état d'une marge brute de 36% pour les trois mois se terminant le 30 septembre, en accord avec ses propres prévisions. Son bénéfice par action après dilution pour la période s'est élevé à 0,26 dollar (0,2193 euro), proche de l'estimation moyenne des analystes de 0,28 dollar, selon un consensus compilé par Refinitiv IBES. Début octobre, STMicro avait dit observer au troisième trimestre une forte demande dans les secteurs de l'industrie automobile et des microcontrôleurs, ce qui lui a permis d'enregistrer un chiffre d'affaires supérieur à ses attentes sur la période et l'avait conduit à relever de nouveau sa prévision pour 2020. Le chiffre d'affaires net de la société au troisième trimestre s'élève à 2,67 milliards de dollars, soit une hausse de 28% par rapport au trimestre précédent. Pour 2020, le groupe prévoit un chiffre d'affaires net à 9,97 milliards de dollars, soit une croissance de 4,3% par rapport à l'année précédente et une marge d'exploitation de plus de 10%. (Mathieu Rosemain, version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.03%