Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicroelectronics: rebond du titre, Berenberg à l'achat information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 11:30









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics compte parmi les quatre plus fortes hausses du CAC 40 mardi à la Bourse de Paris, Berenberg étant passé de 'conserver' à 'achat' sur le titre du fabricant de semi-conducteurs.



Le broker estime que la faiblesse des marchés industriels et de l'électronique grand public, voire de l'automobile dans une certaine mesure, est aujourd'hui bien intégrée dans le cours de Bourse.



'De notre point de vue, le carnet de commandes et les marges de STM devraient s'améliorer au second semestre, sur fond de stabilisation de ses principaux marchés à partir du milieu de l'année', souligne-t-il.



'En outre, nous pensons que son exposition à Apple et Tesla, désormais inférieure aux niveaux d'avant 2022, pourrait éventuellement favoriser une revalorisation en termes de multiple', conclut Berenberg.



Vers 11h20, STMicroelectronics progresse de 0,8% après avoir pris plus de 2,7% en début de séance, tandis que le CAC avance de 0,3%. Depuis le début 2024, le titre perd pas loin de 18%.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +1.20%