STMicroelectronics prévoit une hausse de son CA au S2, l'action bondit

(Actualisé tout le long avec les prévisions du groupe, précisions, contexte et déclarations du DG) PARIS, 22 avril (Reuters) - STMicroelectronics STM.PA a annoncé mercredi s'attendre à une hausse de son chiffre d'affaires au second semestre par rapport au premier, à la faveur des premiers signes d'une reprise de la demande en Asie où les mesures de restriction en vigueur pour freiner la pandémie de coronavirus ont été assouplies. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs, fournisseur notamment d'Apple AAPL.O , de Tesla TSLA.O ou encore de l'équipementier télécoms Huawei HWT.UL , a dit anticiper une croissance de ses ventes dans une fourchette de 340 millions à 1,04 milliard de dollars (312-956 millions d'euros) au second semestre. Sur l'ensemble de l'exercice, cela se traduirait par un chiffre d'affaires annuel compris entre 8,8 et 9,5 milliards de dollars. A la Bourse de Paris et de Milan, l'action STMicro a bondissait de près de 8% vers 13h00 GMT, soutenue par le relèvement de ses prévisions. "Les canaux de distribution montrent une certaine reprise en Chine à la suite du redémarrage des opérations, mais un ralentissement en Europe et aux Etats-Unis", a déclaré le directeur général du groupe, Jean-Marc Chery, lors d'une conférence avec les analystes. "Nous commençons à observer les premiers signes d'une reprise en Chine", a-t-il ajouté, faisant référence à l'industrie automobile. STMicroelectronics a cependant choisi d'abaisser de 30% à 0,17 dollar le dividende proposé aux actionnaires au titre de l'exercice 2019. Le groupe, basé à Genève, a dit s'attendre à une baisse d'environ 10% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre par rapport au premier en raison des contraintes opérationnelles et logistiques liées aux mesures actuellement en vigueur pour contenir le virus et à la baisse de la demande dans sa division automobile. La marge pour le deuxième trimestre devrait s'élever à 34,6% contre 37,9% au premier trimestre, en raison de ces difficultés, a expliqué Jean-Marc Chery. (Mathieu Rosemain avec Zuzanna Szymanska à Gdansk version française Blandine Hénault et Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame et Henri-Pierre André)

