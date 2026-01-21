 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

STMicroelectronics parmi les "Top 100 Global Innovators 2026"
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 09:48

STMicroelectronics indique avoir été nommé parmi les "Top 100 Global Innovators 2026", dans la 15e édition du palmarès annuel de Clarivate, un fournisseur mondial de premier plan d'intelligence transformative.

"Ce palmarès réunit des acteurs capables de naviguer avec clarté dans des environnements complexes et qui donnent le rythme en matière de qualité des inventions, d'originalité et de portée mondiale", explique le fabricant de semiconducteurs.

STMicro précise obtenir cette distinction pour la huitième fois au total, dont cinq années consécutives depuis 2022, "soulignant son engagement constant en faveur d'une innovation soutenue et à grande échelle dans les produits et technologies".

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
23,590 EUR MIL +0,51%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank