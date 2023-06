Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: nouvelle unité de fabrication en France information fournie par Cercle Finance • 05/06/2023 à 15:55









(CercleFinance.com) - GlobalFoundries et STMicroelectronics annoncent ce jour la conclusion de l'accord annoncé le 11 juillet 2022 concernant la création d'une nouvelle unité de production de semiconducteurs en grands volumes en 300 mm qui sera exploitée conjointement à Crolles, près de Grenoble.



'Ensemble, nous fournironslatechnologie de pointe FDX de GlobalFoundries et la feuille de route complète des technologies STen ligne avec la demande des clients qui devrait resterforte dans lessecteurs de l'automobile,del'IoT etdescommunicationsmobiles au cours des prochaines décennies 'a déclaré le Dr. Thomas Caulfield, directeur général de GlobalFoundries.



' Cette nouvelle unité de production soutiendra notre ambition de chiffre d'affaires de 20milliards de dollars et au-delà', souligne Jean-Marc Chéry, directeur général de STMicroelectronics.



Ce programme représente un coût global évalué à 7,5milliards d'euros en investissements, maintenance et dépenses annexes.



La nouvelle unité bénéficiera d'un soutien financier important de l'État français. Cette aide, conforme aux objectifs énoncés dans l'EuropeanChipsActet faisant partie du plan ' France 2030 ', a reçu récemment l'approbation de la Commission européenne.





