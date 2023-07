Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: nouveau capteur multi-zones information fournie par Cercle Finance • 05/07/2023 à 15:52









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a levé le voile mercredi sur un nouveau capteur doté de fonctions de détection du sol, de prévision des chutes, d'évitement des obstacles et de localisation de petits objets.



Ce capteur de calcul de distance multi-zones par mesure du temps de vol (Time of Flight - ToF) de la famille FlightSense peut détecter des cibles avec une diagonale de 90 degrés, une performance supérieure de 33% aux précédentes génération du composant, souligne le fabricant de puces dans un communiqué.



ST dit le destiner tout particulièrement à des applications telles que la maison connectée, l'électroménager, les ordinateurs, les robots et les équipements intelligents dans le commerce de détail ou l'industrie.



Le 'VL53L7CX' - dont la production a d'ores et déjà démarré - est disponible immédiatement sur la base d'un prix unitaire de 3,60 dollars par prototype.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -0.47%