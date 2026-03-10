 Aller au contenu principal
STMicroelectronics lance une famille de puces ultra-large bande
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 08:56

STMicroelectronics annonce lancer ST64UWB, une famille de puces ultra-large bande (UWB) qui prend en charge de manière complète la norme sans fil de nouvelle génération pour la localisation et le suivi des appareils à des distances allant jusqu'à plusieurs centaines de mètres.

Cette famille de puces UWB combine une portée étendue avec une puissance de traitement accrue et une robustesse renforcée, permettant ainsi de nouveaux cas d'usage améliorés dans les secteurs automobile, grand public et industriel, notamment le contrôle d'accès numérique sécurisé, la détection de présence et de mouvement, ainsi que la détection précise d'approche.

"La famille ST64UWB est le premier système sur puce de l'industrie à prendre en charge la dernière spécification ultra-large bande, IEEE 802.15.4ab, incluant la radio d'assistance à bande étroite, avec télémétrie et détection ultra-précises", précise Rias Al-Kadi, directeur général, ranging and connectivity division .

Les trois SoC présentés ce jour (ST64UWB-A100, ST64UWB-A500 et ST64UWB-C100) sont fabriqués selon un procédé FD-SOI 18 nm qui améliore le bilan de liaison de près de 3 décibels par rapport aux technologies bulk standard, augmentant la portée d'environ 50% au-delà des gains déjà apportés par la norme IEEE 802.15.4ab.

La série ST64UWB-A, conçue pour les applications automobiles et débutant avec le ST64UWB-A100 pour des cas d'usage tels que la clé numérique et la localisation précise du véhicule, dispose d'un coeur Arm Cortex-M85 et prend en charge le concept de sécurité automobile ASIL A(B).

Le ST64UWB-A500 ajoute une accélération IA et un traitement numérique du signal pour prendre en charge les applications radar pilotées par l'IA embarquée, notamment la détection de présence d'enfant (CPD), la détection d'un geste du pied, et les cas d'usage orientés vers l'extérieur, tels que les capteurs de stationnement et le mode sentinelle du véhicule basé sur le radar.

Le ST64UWB-C100, construit sur un coeur Arm Cortex-M85, cible les applications commerciales et grand public, offrant des expériences utilisateur mains libres et sans contact de premier ordre avec une compatibilité complète avec la norme Aliro.

