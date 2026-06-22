STMicroelectronics étend son offre de capteurs intelligents

Le fabricant de semiconducteurs a annoncé le lancement du VL53L9, un nouveau module LiDAR 3D entièrement intégré qui vise à établir une nouvelle référence en matière de détection haute résolution pour les applications industrielles et grand public.

Reposant sur une technologie de mesure directe du temps de vol (dToF), le VL53L9 combine des fonctions avancées de détection dans un boîtier compact et à faible coût. Le composant fournit des données directement exploitables par des applications d'intelligence artificielle ou d'edge AI fonctionnant sur des microcontrôleurs à faible puissance de calcul.

Le groupe souligne que ce capteur est capable de générer des données de profondeur haute résolution à une cadence pouvant atteindre 100 images par seconde. Ses performances le destinent à un large éventail d'applications, notamment dans la robotique, l'automatisation industrielle, les bâtiments intelligents, la réalité augmentée et virtuelle ainsi que les équipements de santé.

Selon Alexandre Balmefrezol, vice-président exécutif et directeur général du sous-groupe Imaging de STMicroelectronics, le VL53L9 simplifie l'intégration des systèmes de détection tout en réduisant la complexité des architectures électroniques. Le dirigeant estime que cette innovation permettra aux clients du groupe d'accélérer le développement de nouvelles applications dans les domaines de la robotique, des infrastructures intelligentes ou encore du suivi de la santé.

Avec ce lancement, STMicroelectronics affirme poursuivre sa stratégie visant à dépasser le simple rôle de fournisseur de capteurs pour proposer des systèmes de détection intégrés compatibles avec les applications d'intelligence artificielle déployées en périphérie de réseau.