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STMicroelectronics étend ses produits de conversion de puissance en 800 VDC
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 08:12

En collaboration avec NVIDIA, STMicroelectronics annonce l'extension de son portefeuille de produits de conversion de puissance en 800 VDC avec deux nouvelles architectures avancées, 800 VDC vers 12 V et 800 VDC vers 6 V, pour centres de données d'IA.

Développées selon le design de référence 800 VDC de NVIDIA, ces nouveaux étages de conversion de puissance complètent la précédente solution 800 VDC vers 50 V, déjà proposée par ST, et sont mises en avant lors de la NVIDIA GTC 2026.

L'architecture de centre de données en 800 VDC, qui émerge rapidement, permet d'améliorer l'efficacité énergétique, de réduire les pertes de puissance et de prendre en charge une infrastructure à haute densité de calcul plus évolutive, pour les hyperscalers et l'IA.

Le groupe franco-italien de semi-conducteurs précise que ces solutions s'appuient sur ses composants de puissance, analogiques et à signal mixte, avec des conceptions personnalisées au niveau de la puce comme du boîtier.

"Avec ces nouveaux convertisseurs pour la distribution d'énergie 800 VDC, ST apporte un ensemble complet de solutions prenant en charge le déploiement d'une infrastructure de calcul à l'échelle du gigawatt avec des architectures d'alimentation plus efficaces, évolutives et durables", affirme-t-il.

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