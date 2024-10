STMicroelectronics et Soitec soutenus par la bonne performance de TSMC

(AOF) - STMicroelectronics et Soitec gagnent respectivement 0,56% à 25,235 euros et 0,59% à 76,10 euros grâce au résultats meilleurs que prévu du plus important fondeur mondial, TSMC. Au troisième trimestre, le groupe taïwanais a enregistré un bénéfice net en augmentation de 54,2% à 325,26 milliards de dollars taïwanais (9,32 milliards d'euros). Ce dernier était attendu à un peu plus de 300 milliards de dollars taïwanais par le consensus.

TSMC a enregistré une progression de 39% de ses revenus à 759,69 milliards de dollars taïwanais. En dollars américains, ils ont augmenté de 36% à 23,50 milliards.

Sur le trimestre en cours, TSMC anticipe des revenus entre 26,1 et 26,9 milliards de dollars américains et une marge brute comprise entre 57% et 59% contre 57,8% au troisième trimestre. La marge opérationnelle est anticipée entre 46,5% et 48,50%.