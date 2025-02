STMicroelectronics: en tête du CAC, Jefferies à l'achat information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 14:11









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics s'adjuge de loin la plus forte hausse de l'indice CAC 40 mercredi à la Bourse de Paris suite à un relèvement de conseil des analystes de Jefferies.



Peu avant 14h00, le titre du fabricant de puces gagne 7,9%, alors que le CAC recule de 0,8%.



STM signe par ailleurs la deuxième plus forte progression de l'indice STOXX Europe 600, juste derrière Nexans (+8%).



Dans une note intitulée 'l'heure la plus sombre précède l'aurore', Jefferies indique avoir relevé sa recommandation sur la valeur de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 23 à 24 euros.



Dans son étude, le broker américain explique s'attende à ce que la croissance du groupe accélère au second semestre 2025 sous l'effet (1) d'une normalisation des stocks, (2) d'un recours croissant aux composants à métasurface au sein de l'iPhone 17 et (3) d'une reprise de la demande en provenance de l'industrie.



Le courtier dit percevoir d'autres éléments moteurs structurels tels que l'intelligence artificielle (IA) embarquée, les satellites à orbite terrestre basse (LEO), la photonique intégrée sur silicium ou les microcontrôleurs pour l'automobile.



'Nous nous attendons à une revalorisation de l'action sur fond d'accélération u cycle des puces pour l'industrie et l'automobile', conclut-il.





STMICROELECTRONICS 24,47 EUR MIL +5,84%