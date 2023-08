Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: de nouveaux rachats d'actions réalisés information fournie par Cercle Finance • 28/08/2023 à 15:49









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé lundi avoir racheté pour plus de 9,1 millions d'euros de ses propres titres la semaine passée dans le cadre de son programme de rachat d'actions lancé il y a deux ans.



Entre le lundi 21 et le vendredi 25 août, le fabricant de puces a fait l'acquisition, sur le marché, de 212.399 actions ordinaires à un prix unitaire moyen de près de quelque 43 euros.



Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du programme de rachat d'actions pour un montant maximal de 1,04 milliard de dollars sur une période de trois ans que le groupe avait mis en oeuvre en 2021.



Dans un avis financier, STM dit désormais détenir plus de six millions de ses propres titres, soit l'équivalent d'environ 0,7% de son capital.





