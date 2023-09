Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: collaboration avec Sindcon en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 04/09/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé lundi une collaboration avec Sindcon, un spécialiste singapourien de l'Internet des objets (IoT), dans le domaine des compteurs intelligents.



Le fabricant de semi-conducteurs indique que ses microcontrôleurs STM32WLE5 LoRaWAN à distance vont être embarqués au sein des 50.000 compteurs d'eau, de gaz et d'électricité que Sindcon prévoit de déployer d'ici à la fin de l'année à Jakarta, la capitale de l'Indonésie.



Les microcontrôleurs STM32 sont des systèmes sur puce (SoC) architecturés autour d'un coeur Arm Cortex-M4.



Avec l'utilisation du STM32WLE5, Sindcon explique qu'il va pouvoir s'appuyer sur un système avancé de gestion de la batterie pouvant assurer des relevés précis pendant une période pouvant aller jusqu'à 10 ans.





