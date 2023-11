Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: collaboration avec DuPont dans la santé information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 17:20









(CercleFinance.com) - DuPont a annoncé jeudi avoir collaboré avec STMicroelectronics afin de mettre au point un dispositif portable intelligent ('smart wearable') capable de transmettre des signaux biologiques.



Le groupe de chimie américain explique que ses chercheurs ont cherché à imaginer un appareil permettant le partage de données médicales entre les patients et leurs médecins.



DuPont souligne que cette collaboration avec ST a abouti à la création d'un prototype baptisé 'Liveo Smart Biosensing Patch' associant les micro-capteurs et les composants d'électronique de contrôle développés par le fabricant de puces à un patch flexible en silicone conçu par ses équipes.



DuPont indique qu'il prévoit de présenter ce dispositif à l'occasion de la conférence Medica qui se tiendra à Dusseldorf à partir de la semaine prochaine.





