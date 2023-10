Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: choisi par la fintech Ellipse information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 16:33









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a signé avec la fintech Ellipse World un contrat portant sur la fourniture de microcontrôleurs permettant de recueillir de l'énergie, a annoncé lundi le fabricant de puces.



Le groupe franco-italien précise que ses composants sécurisés ST31N600 équiperont les cartes métalliques de CompoSecure devant intégrer la technologie propriétaire EVC d'Ellipse, à savoir son cryptogramme à trois chiffres dynamique sans batterie.



Ce code de vérification électronique (EVC) vise à résoudre le problème de la fraude lors de transactions sans présentation de la carte en modifiant le code des cryptogrammes de sécurité de la carte, qui s'affichent sur un petit écran LCD à l'arrière de la carte durant la transaction.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.20%