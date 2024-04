STMicroelectronics : Berenberg passe à l'Achat

(AOF) - Berenberg a rehaussé sa recommandation de Conserver à Acheter et réduit son objectif de cours de 53 euros à 49 euros sur STMicroelectronics.

Le bureau d'études rappelle que les cours des actions d'Infineon et de STMicroelectronics ont tous deux enregistré des performances médiocres cette année en raison des inquiétudes des investisseurs concernant la faiblesse potentielle des marchés des semi-conducteurs automobiles et industriels, l'absence de reprise du marché final des semi-conducteurs destinés aux consommateurs et la volonté de la Chine de pousser les constructeurs automobiles locaux à passer à des fournisseurs nationaux.

Selon lui, bien qu'il y ait peu de signes jusqu'à présent que les marchés finaux de l'automobile et l'industrie enregistreront une croissance significative au second semestre de cette année, il pense que la tendance négative de ces marchés est déjà connue à ce stade et prise en compte dans les cours.

L'analyse pense en outre que les inquiétudes des investisseurs concernant la Chine sont exagérées. Berenberg s'attend à ce que les constructeurs automobiles chinois continuent à utiliser un mélange de fournisseurs de puces nationaux et internationaux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Electronique

Les téléviseurs de grande taille en plein boom

Si les spécialistes s'attendaient à moins d'appétence pour les téléviseurs de grande taille à la sortie de la crise sanitaire, ce n'est manifestement pas le cas. L'IFA a souligné le développement de ces équipements, avec des écrans qui peuvent atteindre jusqu'à 120 pouces. Ce segment de marché devrait voir son activité portée par les Jeux olympiques de l'été prochain. Leader depuis dix-sept ans sur le marché des téléviseurs, Samsung propose la palette technologique la plus complète. Les téléviseurs de grande taille font plutôt partie des produits standards pour le géant coréen. Quant au chinois TCL, qui a ravi à LG la seconde place du marché mondial, il mise sur l'accessibilité de ses produits, avec des prix sensiblement inférieurs à ceux pratiqués par Samsung. Le groupe a réalisé une croissance de près de 68% entre le premier semestre 2021 et 2022 sur le segment des plus de 65 pouces. Sur un an, la taille moyenne des écrans commercialisés par TCL est passée de 46,3 à 49,9 pouces. Un autre acteur chinois, Hisense, cherche également à gagner des parts de marché sur ce créneau.