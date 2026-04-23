STMicroelectronics : bénéfice en baisse malgré une hausse des ventes au T1

Le groupe de semi-conducteurs STMicroelectronics a vu son chiffre d'affaires bondir au premier trimestre, mais accuse un recul de son bénéfice net sur la même période, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.

( POOL / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Au premier trimestre, le bénéfice net du groupe s'élève à 37 millions de dollars, en recul de 33,7% par rapport à la même période l'année précédente, notamment affecté par une augmentation de ses charges d'exploitation.

En parallèle, les ventes du groupe progressent de 23%, à 3,1 milliards de dollars.

Ce montant intègre environ 40 millions de dollars de chiffre d'affaires liés à l'acquisition de l'activité de capteurs MEMS (microsystèmes électroniques) de l'entreprise NXP, finalisée début février.

"Au premier trimestre, malgré l’incertitude macroéconomique, nous avons vu une amélioration de la demande, avec de solides prises de commandes", a commenté le PDG du groupe, Jean-Marc Chéry, cité dans le communiqué.

STMicroelectronics a indiqué prévoir un chiffre d'affaires à hauteur de 3,45 milliards de dollars au deuxième trimestre, soit une croissance de 24,9% par rapport à l'année précédente.

Le groupe a déclaré être "désormais stratégiquement positionné pour capter le potentiel de croissance des nouveaux programmes liés à l’IA". Il a réitéré ses objectifs d'un chiffre d'affaires lié aux centres de données au-dessus de 500 millions de dollars en 2026, et "bien au-dessus" d'un milliard de dollars en 2027.

Début février, le groupe a annoncé avoir conclu un contrat de "plusieurs milliards de dollars" avec Amazon Web Services (AWS), pour équiper les centres de données dédiés au "cloud" et à l'intelligence artificielle du groupe.

Le groupe aux 48.000 employés dans le monde avait dévoilé en octobre 2024 le lancement d'un "nouveau projet d'entreprise", incluant jusqu'à 2.800 départs volontaires au sein de ses effectifs.

L'entreprise a indiqué qu'elle concentrerait ses investissements des prochaines années sur quelques modèles essentiels à la construction de semi-conducteurs, et mise sur l'intelligence artificielle (IA) pour augmenter la productivité de ses sites.