STMicroelectronics anticipe un CA de $3,28 mds au T4
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 07:16

STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé jeudi anticiper un chiffre d'affaires net de 3,28 milliards de dollars (2,81 milliards d'euros) au quatrième trimestre et une marge brute de 35,0%.

Le fabricant franco-italien de puces fait également état d'un chiffre d'affaires de 3,19 milliards de dollars au troisième trimestre, en baisse de 2% sur an.

Les analystes visaient un chiffre d'affaires de 3,12 milliards de dollars pour le troisième trimestre et de 3,34 milliards de dollars pour le quatrième, selon des données LSEG.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

STMICROELECTRONICS
25,490 EUR Euronext Paris 0,00%
