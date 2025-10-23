STMicroelectronics anticipe un CA de $3,28 mds au T4

STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé jeudi anticiper un chiffre d'affaires net de 3,28 milliards de dollars (2,81 milliards d'euros) au quatrième trimestre et une marge brute de 35,0%.

Le fabricant franco-italien de puces fait également état d'un chiffre d'affaires de 3,19 milliards de dollars au troisième trimestre, en baisse de 2% sur an.

Les analystes visaient un chiffre d'affaires de 3,12 milliards de dollars pour le troisième trimestre et de 3,34 milliards de dollars pour le quatrième, selon des données LSEG.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Blandine Hénault)