STMicroelectronics annonce un CA en hausse au T3 à $2,67 MDS

22 octobre (Reuters) - STMicroelectronics NV STM.BN : * CHIFFRE D'AFFAIRES NET AU T3 $2,67 MDS CONTRE $2,55 MDS IL Y A UN AN * RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AU T3 $329 MLNS VS $336 IL Y A UN AN * PERSPECTIVES AU T4: LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET DEVRAIT S'ÉTABLIR À 2,99 MILLIARDS DE DOLLARS, EN HAUSSE DE 12,0 % EN VARIATION SÉQUENTIELLE * PERSPECTIVES AU T4: LA MARGE BRUTE DEVRAIT RESSORTIR À ENVIRON 38,5 %, À PLUS OU MOINS 200 POINTS DE BASE * CETTE PERFORMANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES EST DUE AUX CONDITIONS DE MARCHÉ QUI ONT ÉTÉ NETTEMENT MEILLEURES QUE PRÉVUES TOUT AU LONG DU TRIMESTRE - PDG * FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À FIN T3 -$25 MLNS VS +$170 MLNS IL Y A UN AN * RÉSULTAT NET AU T3 $242 MLNS CONTRE $302 MLNS IL Y A UN AN Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur STM.BN (Rédaction de Gdansk)

