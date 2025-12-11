STMicroelectronics annonce l'octroi d'une ligne de crédit de 1 milliard d'euros auprès de la BEI

Le fabricant de puces STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé jeudi la mise en place d'une ligne de crédit de 1 milliard d'euros (1,2 milliard de dollars) auprès de la Banque européenne d'investissement (BEI).

La première tranche de 500 millions d'euros sera utilisée pour soutenir la recherche et le développement ainsi que la fabrication de puces à haut volume en Italie et en France, a indiqué la société dans un communiqué.

