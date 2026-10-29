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STMicroelectronics améliore sa rentabilité au 3e trimestre
information fournie par AOF 29/10/2026 à 10:48

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(Zonebourse.com) - STMicroelectronics grappille 0,7% à 43,7 EUR, après la publication par le fabricant franco-italien de semi-conducteurs d'un BPA non GAAP de 0,37 USD au titre du 3e trimestre 2026, en hausse de 27,6% sur un an, avec une marge d'exploitation non GAAP en amélioration de 4,6 points, à 11,4%.

Cette progression de la rentabilité s'appuie sur une marge brute en augmentation de 4,1 points, à 37,3%, ainsi que sur une croissance du chiffre d'affaires net de 17,9%, à 3 757 MUSD, des chiffres supérieurs aux points médians des fourchettes de prévisions du groupe.

"Les ventes de STMicroelectronics au 3e trimestre 2026 ont dépassé de 1% nos prévisions, avec une marge brute de 37,3%, contre 37% attendus", souligne Jefferies, qui réitère sa recommandation "achat" sur le titre, avec un objectif de cours de 68 EUR.

Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général, explique cette croissance des revenus par des chiffres d'affaires plus élevés dans les équipements de communication et périphériques informatiques (CECP), ainsi que dans l'électronique personnelle.

"Au cours du trimestre, la demande a encore augmenté, portée par de solides prises de commandes et une amélioration de la visibilité, tandis que les stocks dans la distribution ont continué d'évoluer en dessous de notre niveau cible", ajoute le dirigeant.

Pour le 4e trimestre, au point médian de ses prévisions, STMicro table sur un chiffre d'affaires net de 4,15 MdsUSD, en hausse d'environ 24,7%, et sur une marge brute de l'ordre de 39,0%, en incluant environ 40 points de base de charges liées aux capacités non utilisées.

Le point médian de ces perspectives se traduit par un chiffre d'affaires d'environ 14,5 MdsUSD pour l'ensemble de l'année 2026, représentant une hausse de 22,8%. La marge brute non GAAP est attendue à environ 36,6%, soit une amélioration de 2,7 points.

"Nous anticipons la poursuite de cette dynamique favorable en 2027, portée par un quasi-doublement des revenus liés aux data centers grâce aux produits optiques, ainsi que par une nouvelle amélioration des activités industrielles, des satellites LEO et de l'automobile", estime Jefferies.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 29/10/2026 à 10:48:00.

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