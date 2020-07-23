STMicroelectronics affiche un CA net au T2 de 2,09 milliards de dollars
Reuters•23/07/2020 à 07:23
23 juillet (Reuters) - STMICROELECTRONICS NV STM.BN :
* ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2020
* DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE 2,09 MILLIARDS DE DOLLARS
* DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 : MARGE BRUTE DE 35,0 %
* DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 : MARGE D'EXPLOITATION DE 5,1 %
* DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 : RÉSULTAT NET DE 90 MILLIONS DE DOLLARS
* LE PREMIER SEMESTRE 2020 REFLÈTE UNE CROISSANCE EN VARIATION ANNUELLE DE 1,6 %, TIRÉE PAR LES PRODUITS ANALOGIQUES, LES PRODUITS IMAGING ET LES MICROCONTRÔLEURS - DG
* EN CE QUI CONCERNE LE TROISIÈME TRIMESTRE, NOUS PRÉVOYONS UNE CROISSANCE SÉQUENTIELLE DE NOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 17,4 % AU POINT MÉDIAN DE NOS PRÉVISIONS - DG
* POUR LE T3, LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET DEVRAIT S'ÉTABLIR À 2,45 MILLIARDS DE DOLLARS, EN HAUSSE DE 17,4 % EN VARIATION SÉQUENTIELLE
* OBJECTIFS AU T3 : LA MARGE BRUTE DEVRAIT RESSORTIR À 36,0 % AU POINT MÉDIAN DE NOS PRÉVISIONS - DG
* PLAN ACTUALISÉ DE CHIFFRE D'AFFAIRES NET POUR L'EXERCICE FISCAL 2020 COMPRIS ENTRE 9,25 MILLIARDS ET 9,65 MILLIARDS DE DOLLARS
* CROISSANCE AU SECOND SEMESTRE QUI DEVRAIT ÊTRE COMPRISE ENTRE 610 MILLIONS ET 1,01 MILLIARD DE DOLLARS PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE
* CES PERSPECTIVES REPOSENT SUR L'HYPOTHÈSE D'UN TAUX DE CHANGE EFFECTIF D'ENVIRON 1,12 DOLLAR POUR 1 EURO AU T3
* NOTRE PLAN DE CAPEX POUR 2020 S'ÉTABLIT À PRÉSENT À ENVIRON 1,2 MILLIARD DE DOLLARS
* FREE CASH-FLOW (MESURE NON-U.S. GAAP) POSITIF À 28 MILLIONS DE DOLLARS AU T2 2020 VERSUS NÉGATIF À 67 MILLIONS DE DOLLARS AU T2 2019
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur STM.BN
(Gdansk Newsroom)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|+0.91%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|5037.12
|-1.32%
|32.695
|-3.14%
|1.15825
|+0.05%
|15.246
|-2.69%
|3.24
|+7.64%
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer