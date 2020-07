Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics affiche un CA net au T2 de 2,09 milliards de dollars Reuters • 23/07/2020 à 07:23









23 juillet (Reuters) - STMICROELECTRONICS NV STM.BN : * ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 * DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE 2,09 MILLIARDS DE DOLLARS * DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 : MARGE BRUTE DE 35,0 % * DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 : MARGE D'EXPLOITATION DE 5,1 % * DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 : RÉSULTAT NET DE 90 MILLIONS DE DOLLARS * LE PREMIER SEMESTRE 2020 REFLÈTE UNE CROISSANCE EN VARIATION ANNUELLE DE 1,6 %, TIRÉE PAR LES PRODUITS ANALOGIQUES, LES PRODUITS IMAGING ET LES MICROCONTRÔLEURS - DG * EN CE QUI CONCERNE LE TROISIÈME TRIMESTRE, NOUS PRÉVOYONS UNE CROISSANCE SÉQUENTIELLE DE NOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 17,4 % AU POINT MÉDIAN DE NOS PRÉVISIONS - DG * POUR LE T3, LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET DEVRAIT S'ÉTABLIR À 2,45 MILLIARDS DE DOLLARS, EN HAUSSE DE 17,4 % EN VARIATION SÉQUENTIELLE * OBJECTIFS AU T3 : LA MARGE BRUTE DEVRAIT RESSORTIR À 36,0 % AU POINT MÉDIAN DE NOS PRÉVISIONS - DG * PLAN ACTUALISÉ DE CHIFFRE D'AFFAIRES NET POUR L'EXERCICE FISCAL 2020 COMPRIS ENTRE 9,25 MILLIARDS ET 9,65 MILLIARDS DE DOLLARS * CROISSANCE AU SECOND SEMESTRE QUI DEVRAIT ÊTRE COMPRISE ENTRE 610 MILLIONS ET 1,01 MILLIARD DE DOLLARS PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE * CES PERSPECTIVES REPOSENT SUR L'HYPOTHÈSE D'UN TAUX DE CHANGE EFFECTIF D'ENVIRON 1,12 DOLLAR POUR 1 EURO AU T3 * NOTRE PLAN DE CAPEX POUR 2020 S'ÉTABLIT À PRÉSENT À ENVIRON 1,2 MILLIARD DE DOLLARS * FREE CASH-FLOW (MESURE NON-U.S. GAAP) POSITIF À 28 MILLIONS DE DOLLARS AU T2 2020 VERSUS NÉGATIF À 67 MILLIONS DE DOLLARS AU T2 2019 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur STM.BN (Gdansk Newsroom)

