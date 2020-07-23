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+ fortes hausses et baisses SBF 120

STMicroelectronics affiche un CA net au T2 de 2,09 milliards de dollars
Reuters23/07/2020 à 07:23

23 juillet (Reuters) - STMICROELECTRONICS NV STM.BN :

* ANNONCE SES RÉSULTATS FINANCIERS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2020

* DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 : CHIFFRE D'AFFAIRES NET DE 2,09 MILLIARDS DE DOLLARS

* DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 : MARGE BRUTE DE 35,0 %

* DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 : MARGE D'EXPLOITATION DE 5,1 %

* DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 : RÉSULTAT NET DE 90 MILLIONS DE DOLLARS

* LE PREMIER SEMESTRE 2020 REFLÈTE UNE CROISSANCE EN VARIATION ANNUELLE DE 1,6 %, TIRÉE PAR LES PRODUITS ANALOGIQUES, LES PRODUITS IMAGING ET LES MICROCONTRÔLEURS - DG

* EN CE QUI CONCERNE LE TROISIÈME TRIMESTRE, NOUS PRÉVOYONS UNE CROISSANCE SÉQUENTIELLE DE NOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES DE 17,4 % AU POINT MÉDIAN DE NOS PRÉVISIONS - DG

* POUR LE T3, LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET DEVRAIT S'ÉTABLIR À 2,45 MILLIARDS DE DOLLARS, EN HAUSSE DE 17,4 % EN VARIATION SÉQUENTIELLE

* OBJECTIFS AU T3 : LA MARGE BRUTE DEVRAIT RESSORTIR À 36,0 % AU POINT MÉDIAN DE NOS PRÉVISIONS - DG

* PLAN ACTUALISÉ DE CHIFFRE D'AFFAIRES NET POUR L'EXERCICE FISCAL 2020 COMPRIS ENTRE 9,25 MILLIARDS ET 9,65 MILLIARDS DE DOLLARS

* CROISSANCE AU SECOND SEMESTRE QUI DEVRAIT ÊTRE COMPRISE ENTRE 610 MILLIONS ET 1,01 MILLIARD DE DOLLARS PAR RAPPORT AU PREMIER SEMESTRE

* CES PERSPECTIVES REPOSENT SUR L'HYPOTHÈSE D'UN TAUX DE CHANGE EFFECTIF D'ENVIRON 1,12 DOLLAR POUR 1 EURO AU T3

* NOTRE PLAN DE CAPEX POUR 2020 S'ÉTABLIT À PRÉSENT À ENVIRON 1,2 MILLIARD DE DOLLARS

* FREE CASH-FLOW (MESURE NON-U.S. GAAP) POSITIF À 28 MILLIONS DE DOLLARS AU T2 2020 VERSUS NÉGATIF À 67 MILLIONS DE DOLLARS AU T2 2019

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur STM.BN

(Gdansk Newsroom)

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