STMicroelectronics: 9,2 millions d'euros d'actions rachetées information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 16:12









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a racheté 385.400 de ses propres actions la semaine passée pour un montant qui a atteint près de 9,2 millions d'euros, peut-on lire lundi dans un avis financier.



Ce bloc d'actions - qui représente 0,04% du capital du fabricant de puces - a été acquis entre les 13 et 17 janvier sur la base d'un prix moyen unitaire de 23,85 euros, apprend-on dans l'avis.



Ces acquisitions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachats d'actions que le groupe franco-italien avait officialisé en juin dernier, est-il rappelé dans le document.



Après les rachats effectués la semaine dernière, STM détient désormais quelque 14,06 millions de ses propres actions, ce qui correspond à un auto-contrôle de 1,5%.





