STMicro va investir $60 mlns dans son usine de Tours
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 08:45

STMicroelectronics STMPA.PA a annoncé mercredi un investissement de 60 millions de dollars (50,62 millions d'euros) dans son usine de Tours (Indre-et-Loire), au sein de laquelle le fabricant de puces veut développer une ligne de production pilote pour une technologie avancée de fabrication de semi-conducteurs.

Le groupe, détenu conjointement par la France et l'Italie à hauteur de 27,5%, développera les prochaines générations d'un procédé avancé dans cette usine, a-t-il déclaré dans un communiqué, pour une mise en service de la ligne au troisième trimestre 2026.

STMicro, qui a entamé une restructuration majeure annoncée en octobre dernier, délocalise certaines anciennes lignes de fabrication de puces hors de Tours.

L'investissement a été alloué dans le cadre d'un programme axé sur les infrastructures de fabrication avancées et visant à redéfinir les missions de certains sites en France et en Italie afin de soutenir leur réussite à long terme, selon le communiqué.

La nouvelle technologie, appelée "Panel-Level Packaging" (PLP), permet à STMicro de fabriquer des puces sur un grand panneau carré, au lieu de petites plaquettes de silicium circulaires.

(Rédigé par Nathan Vifflin à Gdansk, édité par Augustin Turpin)

STMICROELECTRONICS
23,0100 EUR Euronext Paris +0,66%
