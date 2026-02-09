STMicro s'engage dans une collaboration stratégique élargie avec AWS
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 08:08
Cette collaboration positionne le fabricant franco-italien de puces comme un fournisseur stratégique des technologies et produits semiconducteurs avancés que le groupe américain intègre dans son infrastructure de calcul.
Ceci permettra à AWS d'offrir à ses clients de nouvelles instances de calcul à haute performance, des coûts opérationnels réduits et une capacité à faire évoluer les charges de travail intensives en calcul plus efficacement.
Par ailleurs, ST a émis des warrants au bénéfice d'AWS pour acquérir jusqu'à 24,8 millions d'actions ST. Ils seront attribués par tranche sur la durée de l'accord, en fonction des paiements effectués par AWS pour l'achat de produits et services de ST.
La filiale de services de cloud d'Amazon pourra exercer ces warrants en une ou plusieurs opérations sur une période de sept ans à compter de leur date d'émission, à un prix d'exercice initial de 28,38 dollars.
