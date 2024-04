Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: résultat net divisé par deux au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 08:54









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics publie un résultat net en diminution de 50,9% au titre du premier trimestre 2024, à 513 millions de dollars, soit 0,54 dollar par action, avec une marge d'exploitation de 15,9% contre 28,3% un an auparavant.



Toujours en variation annuelle, le chiffre d'affaires net du fabricant franco-italien de semiconducteurs a baissé de 18,4% à 3,46 milliards de dollars, avec un CA moins élevé dans l'automobile et l'industriel, mais plus élevé dans l'électronique personnelle.



Pour l'exercice 2024, STMicro table désormais sur un plan de chiffre d'affaires révisé compris entre 14 et 15 milliards de dollars, et à l'intérieur de ce plan, s'attend à une marge brute dans le bas de la plage des 40% ('in the low 40's').





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +1.94%