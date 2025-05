STMicro : repart à l'assaut des 23,4E information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 09:40









(CercleFinance.com) - STMicro repart à l'assaut des 23,4E, ex-résistance du 15 mai et pourrait s'ouvrir le chemin des 24E (résistance du 6 mars) puis de la grosse résistance oblique moyen terme qui gravite vers 26E.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 23,250 EUR MIL +4,00%