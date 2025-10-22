STMicro renforce sa présence à Turin et prolonge son partenariat avec le Politecnico
information fournie par Zonebourse 22/10/2025 à 15:30
L'entreprise a également renouvelé pour quatre ans son accord-cadre avec le Politecnico, renforçant une collaboration de plus de dix ans dans la recherche et la formation, notamment en cybersécurité, intelligence artificielle et efficacité énergétique.
Depuis 2019, STMicroelectronics a recruté 219 diplômés du Politecnico et accueilli 27 étudiants et une dizaine de doctorants dans son centre turinois. Selon Alberto Della Chiesa, cette coopération constitue 'un pilier de l'ancrage territorial de STMicroelectronics en Italie et de son écosystème d'innovation'.
Valeurs associées
|25,820 EUR
|MIL
|-2,82%
