STMicro relève son objectif de CA des centres de données

STMicroelectronics STMPA.PA a relevé mardi son objectif de chiffre d’affaires pour les centres de données, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs citant une demande forte en infrastructure IA.

Dans un communiqué, le groupe indique désormais tabler sur un chiffre d'affaires des centres de données d'environ un milliard de dollars (859,33 millions d'euros) en 2026, contre une prévision précédente "confortablement au-dessus de 500 millions de dollars".

Pour 2027, ce chiffre d'affaires pourrait doubler, contre des précédentes prévisions tablant sur "bien au-dessus de 1 milliard de dollars".

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)