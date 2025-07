STMicro: plongeon de la rentabilité au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 08:17









(Zonebourse.com) - STMicroelectronics dévoile au titre de son deuxième trimestre 2025 un BPA ajusté (non GAAP) en chute de 84,2% en comparaison annuelle, à 0,06 dollar, et une marge d'exploitation ajustée en chute de 9,5 points à 2,1%.



Le fabricant franco-italien de semiconducteurs a vu sa marge brute se contracter de 6,6 points à 33,5% pour un chiffre d'affaires net en recul de 14,4% à 2,77 milliards de dollars, toutefois au-dessus du point médian de sa fourchette de perspectives.



Selon son président du directoire et directeur général Jean-Marc Chéry, les revenus ont été tirés 'par un chiffre d'affaires plus élevé dans l'électronique personnelle et l'industriel, tandis que l'automobile a été légèrement au-dessous de ses attentes'.



Pour le troisième trimestre, au point médian, STMicro table sur un CA net de 3,17 milliards (-2,5% en comparaison annuelle) et une marge brute d'environ 33,5%, incluant environ 340 points de base de charges liées aux capacités non utilisées.





