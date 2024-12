STMicro: parmi les plus fortes baisses du CAC40 en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 14:33









(CercleFinance.com) - Accusant un recul de 46% depuis le début de l'année, STMicroelectronics essuie à ce stade l'une des pires performances de 2024 parmi les composantes du CAC40, sur fond de dégradation de ses perspectives en cours d'exercice.



'STMicroelectronics a été confrontée à des perturbations dans ses chaînes d'approvisionnement, exacerbées par les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, ralentissant la production et les livraisons', expliquait Saxo Banque.



'De plus, l'augmentation des coûts des matières premières et de l'énergie a comprimé les marges bénéficiaires, aggravant les difficultés dans un marché déjà en contraction', poursuivait l'établissement bancaire danois.



Le titre du fabricant de semiconducteurs a notamment dévissé de 13,7% le 25 juillet dernier, dans le sillage d'une publication semestrielle marquée par des résultats en forte baisse, et accompagnée d'une réduction de ses objectifs pour 2024.



Pour rappel, STMicro déclarait alors ne plus attendre qu'un chiffre d'affaires annuel de 13,2 à 13,7 milliards de dollars avec une marge brute d'environ 40%, contre des hypothèses de 14-15 milliards et 'dans le bas de la plage des 40%' précédemment.



Le groupe franco-italien a de nouveau déçu le marché fin octobre, en indiquant viser en 2024 un chiffre d'affaires d'environ 13,27 milliards de dollars, ainsi qu'une marge brute 'légèrement en dessous de ce qui avait été indiqué' trois mois auparavant.



'La crise est plus profonde et plus longue que prévu, STMicro s'adapte en réduisant les coûts, mais il faudra du temps', réagissait Oddo BHF début novembre, précisant alors adopter un scénario beaucoup plus prudent pour le groupe sur 2025.





Valeurs associées STMICROELECTR 24,30 EUR MIL +1,80%