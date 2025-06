STMicro: nouvelle technologie HPD pour des ordinateurs information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 10:32









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics fait part d'une nouvelle technologie de détection de présence humaine (HPD — Human Presence Detection) destinée aux ordinateurs portables, PC de bureau, moniteurs et accessoires informatiques.



Cette solution propriétaire développée par ST associe des capteurs Time-of-Flight (ToF) FlightSense, leaders du marché, à des algorithmes d'IA uniques pour offrir une authentification 'Windows Hello' rapide et sans contact.



Le fabricant franco-italien de semiconducteurs précise que cette technologie permet une réduction de plus de 20% de la consommation d'énergie chaque jour, tout en améliorant la sécurité et la confidentialité.



'Elle présente par ailleurs de nombreux avantages, tels que l'allongement de la durée de vie de la batterie ainsi que des notifications relatives à la confidentialité ou au bien-être de l'utilisateur', poursuit-elle.





