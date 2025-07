STMicro: nouvel accord de licence avec Metalenz information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce un nouvel accord de licence avec Metalenz, accord qui étend la capacité du fabricant de puces à utiliser la propriété intellectuelle de cette société pour produire des optiques métasurfaces avancées.



'Depuis 2022, nous avons livré plus de 140 millions de modules optiques métasurfaces et de détection infrarouge FlightSense qui utilisent la propriété intellectuelle de Metalenz', rappelle Alexandre Balmefrezol, directeur général du sous-groupe Imaging de STMicro.



Ce nouvel accord de licence permettra la prolifération des optiques métasurfaces sur les marchés à forts volumes de l'électronique grand public, de l'automobile et de l'industriel, grâce à de nouvelles opportunités.



Celles-ci iront, selon STMicro, des applications pour smartphones telles que la biométrie, la détection LIDAR et l'assistance des caméras, jusqu'à la robotique, la reconnaissance de gestes ou la détection d'objets.





