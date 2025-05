STMicro: les rachats d'actions se poursuivent information fournie par Cercle Finance • 19/05/2025 à 14:36









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce le rachat (par un courtier agissant pour le compte de la Société) sur le marché réglementé d'Euronext Paris, dans la période comprise entre le 12 mai 2025 et le 16 mai 2025, de 319 000 actions ordinaires (soit 0,04 % de son capital social émis). Cette opération a été réalisée au prix moyen pondéré d'achat par action de 22,9890 euros et pour un prix global de 7 333 503,40 euros.



Ces acquisitions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachats d'actions que le groupe franco-italien avait lancé en juin 2024.



L'objet de ces opérations était de satisfaire aux obligations découlant de programmes d'options sur actions, ou d'autres allocations d'actions, aux salariés ou aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur ou d'une société associée.





