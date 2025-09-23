information fournie par Reuters • 23/09/2025 à 09:29

STMicro-Le projet STARLight choisi comme consortium pour la photonique sur silicium

STMicroelectronics NV

STMPA.PA :

* LE PROJET STARLIGHT CHOISI COMME CONSORTIUM EUROPÉEN POUR DIRIGER LA PHOTONIQUE SUR SILICIUM SUR DES WAFERS DE 300 MM

Pour plus de détails, cliquez sur STMPA.PA

(Rédaction de Gdansk)