STMicro-Le projet STARLight choisi comme consortium pour la photonique sur silicium
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 09:29

STMicroelectronics NV

STMPA.PA :

* LE PROJET STARLIGHT CHOISI COMME CONSORTIUM EUROPÉEN POUR DIRIGER LA PHOTONIQUE SUR SILICIUM SUR DES WAFERS DE 300 MM

Pour plus de détails, cliquez sur STMPA.PA

(Rédaction de Gdansk)

