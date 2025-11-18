 Aller au contenu principal
STMicro-Le microcontrôleur STM32V8 sélectionné par SpaceX pour la constellation Starlink
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 10:08

STMicroelectronics NV

STMPA.PA :

* SPACEX A SÉLECTIONNÉ LE MICROCONTRÔLEUR STM32V8 DE ST POUR SA CONSTELLATION STARLINK

* MISE À DISPOSITION DE STM32V8 À PARTIR DU T1 2026 ET ULTÉRIEUREMENT À PLUS GRANDE ÉCHELLE

Texte original nGNEwDxRS Pour plus de détails, cliquez sur STMPA.PA

(Rédaction de Gdansk)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

