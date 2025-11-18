information fournie par Reuters • 18/11/2025 à 10:08

STMicro-Le microcontrôleur STM32V8 sélectionné par SpaceX pour la constellation Starlink

STMicroelectronics NV

STMPA.PA :

* SPACEX A SÉLECTIONNÉ LE MICROCONTRÔLEUR STM32V8 DE ST POUR SA CONSTELLATION STARLINK

* MISE À DISPOSITION DE STM32V8 À PARTIR DU T1 2026 ET ULTÉRIEUREMENT À PLUS GRANDE ÉCHELLE

