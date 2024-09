Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: en fort repli, Oddo BHF abaisse son objectif information fournie par Cercle Finance • 30/09/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le titre est en repli de près de -3% en fin de journée alors que Oddo BHF a abaissé son objectif de cours sur le titre.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur STMicroelectronics avec un objectif de cours ramené de 40 à 36 euros, dans le sillage d'estimations de BPA 2024-26 abaissées d'environ 7% pour le fabricant franco-italien de semi-conducteurs.



Le bureau d'études table sur un troisième trimestre 2024 très proche des attentes, mais il anticipe un rebond séquentiel plus limité qu'attendu au quatrième trimestre et juge donc le bas de la guidance 2024 comme 'un scénario crédible'.



'Un nouvel ajustement dans le bas de la guidance 2024 est probable en raison de l'absence de reprise dans l'industrie et l'automobile', prévient ainsi l'analyste, pointant toutefois 'une sous-performance massive qui reflète largement ce type de risque'.





Valeurs associées STMICROELECTR 26,64 EUR MIL -3,00%