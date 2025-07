STMicro: bien orienté sur des propos de brokers information fournie par Cercle Finance • 02/07/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics s'adjuge plus de 3%, porté par des propos favorables d'analystes, dont Oddo BHF qui relève son opinion de 'neutre' à 'surperformance' et son objectif de cours de 23 à 32 euros, dans le sillage de prévisions rehaussées sur 2025 et 2026.



Le bureau d'études pointe ainsi le momentum autour de la publication du deuxième trimestre 2025, 'probablement dans le haut de la fourchette de la guidance', et des perspectives sur le second semestre 2025, associés à une valorisation toujours faible.



De même, UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur STMicro avec un objectif de cours rehaussé de 26 à 30 euros, estimant que 'sa prochaine publication pour le deuxième trimestre devrait entraîner des relèvements pour le consensus de BPA'.





