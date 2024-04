STMicro: bénéfice net divisé par 2 au premier trimestre, objectifs annuels abaissés

( POOL / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Le fabricant franco-italien de composants électroniques STMicroelectronics a vu son bénéfice net être divisé par deux (-50,9%) au premier trimestre et a révisé à la baisse ses perspectives annuelles en termes de revenus et de marge, selon un communiqué publié jeudi.

Sur les trois premiers mois de l'année, le résultat net s'est établi à 513 millions de dollars, dans le sillage d'un recul du chiffre d'affaires et de la rentabilité.

Le premier a ainsi affiché un repli de 18,4%, à 3,5 milliards de dollars, tandis que la marge brute a baissé de 8 points de pourcentage, pour atteindre 41,7%.

"Au premier trimestre, le chiffre d'affaires net et la marge brute ont tous deux été en dessous du point médian de notre fourchette de perspectives financières, du fait d'un chiffre d'affaires moins élevé dans l'automobile et dans l'industriel, partiellement contrebalancé par un chiffre d'affaires plus élevé dans l'électronique personnelle", a expliqué le PDG du groupe, Jean-Marc Cherry, cité dans un communiqué.

Le groupe a dans le même temps revu à la baisse ses perspectives annuelles.

Il vise désormais un chiffre d'affaires compris entre 14 et 15 milliards de dollars, alors qu'il espérait initialement atteindre une fourchette comprise entre 15,9 et 16,9 milliards.

Concernant sa marge brute, il s'attend à ce qu'elle se situe entre 40% et 42%, alors qu'il anticipait précédemment qu'elle soit entre 40% et 46%.