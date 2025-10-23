STMicro anticipe un CA en-dessous des attentes pour le T4, le titre chute

STMicroelectronics STMPA.PA a déclaré jeudi anticiper un chiffre d'affaires net de 3,28 milliards de dollars (2,81 milliards d'euros) au quatrième trimestre, un objectif en-dessous des attentes du marché.

Les analystes tablaient sur un chiffre d'affaires de 3,34 milliards de dollars au quatrième trimestre, selon les données LSEG.

"La dynamique des ventes est inférieure aux attentes", écrivent les analystes de Jefferies dans une note.

Selon le fabricant franco-italien de puces, qui anticipe également une marge brute de 35,0% au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires annuel devrait atteindre environ 11,75 milliards de dollars et la marge brute à environ 33,8%.

Cela "représente une croissance de 22,4% au deuxième semestre par rapport au premier semestre, confirmant des signes de reprise du marché", a déclaré dans un communiqué Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicro.

"Les prévisions de ventes confirment ce que le marché a entendu de la part de Texas Instruments, à savoir que bien que l'industrie soit dans un cycle de croissance, celui-ci est très modéré", écrit J.P.Morgan dans une note.

Les analystes ont exprimé leur inquiétude après que l'entreprise américaine Texas Instruments TXN.O a annoncé mercredi un quatrième trimestre morose, avec une baisse des ventes plus importante que prévu.

Les fabricants de puces exposés aux marchés en difficulté de l'automobile, de l'industrie et des puces grand public, ont été confrontés à un effondrement des ventes depuis la fin de la pandémie, en raison d'une faible demande, de stocks élevés et des perturbations géopolitiques.

Vers 07h32 GMT, le titre STMicroelectronics cède 3,3% à 24,65 euros.

Le fabricant franco-italien de puces fait état d'un chiffre d'affaires de 3,19 milliards de dollars au troisième trimestre, en baisse de 2% sur an. Les analystes visaient un chiffre d'affaires de 3,12 milliards de dollars pour le troisième trimestre.

Le groupe a également revu à la baisse ses projets de dépenses d'investissement pour l'année 2025, en invoquant les conditions actuelles du marché.

Le plan d'investissement de STMicro est désormais légèrement inférieur à 2 milliards de dollars, contre une fourchette de 2 à 2,3 milliards de dollars précédemment.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault et Augustin Turpin)