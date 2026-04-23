STMicro améliore fortement sa rentabilité au 1er trimestre
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 07:45
Le chiffre d'affaires net du fabricant franco-italien de semiconducteurs a augmenté de 23% à 3,10 MdsUSD ( 21,4% hors contribution de l'acquisition de l'activité capteurs MEMS de NXP), au-dessus du point médian de sa fourchette de perspectives financières.
Selon STMicro, cette croissance a été tirée principalement par des chiffres d'affaires plus élevés dans les programmes engagés auprès de ses clients dans l'Électronique personnelle et les Équipements de communication et périphériques informatiques (CECP).
"Au 1er trimestre, malgré l'incertitude macroéconomique, nous avons vu une amélioration de la demande, avec de solides prises de commandes et des stocks normalisés dans la distribution", met en avant le président du directoire et directeur général Jean-Marc Chéry.
Pour le 2e trimestre, au point médian, il table sur un CA net de 3,45 MdsUSD et une marge brute ajustée d'environ 32,5%. Il confirme ses attentes d'un chiffre d'affaires lié aux data centers confortablement au-dessus de 500 MUSD pour 2026 et bien au-dessus de 1 MdUSD pour 2027.
"ST est désormais stratégiquement positionné pour capter le potentiel de croissance des nouveaux programmes liés à l'IA, en s'appuyant sur des technologies spécialisées pour accompagner l'évolution de l'infrastructure IA", explique Jean-Marc Chéry.
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