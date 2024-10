Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicro: a réalisé son programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 21/10/2024 à 14:53









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce les détails complets de son programme de rachat d'actions ordinaires. Le programme a été approuvé par une résolution des actionnaires en date du 22 mai 2024 et par le conseil de surveillance.



STMicroelectronics annonce le rachat sur le marché réglementé d'Euronext Paris, au cours de la période allant du 14 octobre 2024 au 18 octobre 2024, de 369 000 actions ordinaires (équivalant à 0. 04% de son capital social émis) au prix d'achat moyen pondéré par action de 25,5055 euros et pour un prix global de 9 411 525,00 euros.



À la suite des rachats d'actions, la société détient au total 10 836 614 actions propres, ce qui représente environ 1,2 % du capital social émis de la société.





