STMicro: 306 864 actions rachetées la semaine passée information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 14:28









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce le rachat sur le marché réglementé d'Euronext Paris, dans la période du 2 juin 2025 au 6 juin 2025 de 306 864 actions ordinaires (soit 0,03 % de son capital social émis) au prix moyen pondéré d'achat par action de 23,4410 euros et pour un prix global de 7 193 194,23 euros.



L'objet de ces opérations était de satisfaire aux obligations découlant de programmes d'options sur actions, ou d'autres allocations d'actions, aux salariés ou aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'émetteur ou d'une société associée.



À la suite de ces rachats d'actions, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs détient au total 16 085 740 actions propres, ce qui représente environ 1,8 % du capital social émis de la société.





