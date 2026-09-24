Stitch Fix s'effondre après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation)

24 septembre - ** L'action de Stitch Fix SFIX.O , société proposant un service de stylisme personnel en ligne, a chuté de 25,18% à 2,11 de dollars, son plus bas niveau depuis 2024

** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis décembre 2024, si les pertes se confirment

** La société prévoit un chiffre d'affaires au premier trimestre inférieur aux estimations des analystes, les difficultés liées à l'acquisition et à la fidélisation des clients pesant sur la croissance

** La société table sur un chiffre d'affaires compris entre 323 millions et 328 millions de dollars pour le premier trimestre, contre des estimations de 343,2 millions de dollars – données compilées par LSEG

** L'entreprise affiche un chiffre d'affaires de 324,4 millions de dollars au quatrième trimestre , manquant les estimations de 325,6 millions de dollars

** "Les résultats du quatrième trimestre marquent tout simplement une impasse dans le redressement de l’entreprise. Nous avons observé ces derniers temps de plus en plus de signes de difficultés chez les consommateurs, les petits acteurs tels que SFIX étant les plus exposés. Un contexte macroéconomique complexe nous rend moins confiants quant à un retour à une croissance positive de la clientèle à court terme" – David Bellinger, analyste chez Mizuho

** La société a toutefois mis en avant une opportunité de croissance grâce à l’extension de ses services adaptés aux clients dont les besoins évoluent au fur et à mesure de leur perte de poids, environ 20% de ses nouveaux clients utilisant des médicaments à base de GLP-1

** À la clôture de la séance d'hier, l'action affichait une baisse de 46,3% depuis le début de l'année