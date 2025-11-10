Stifel reste à l'achat sur Almirall après les trimestriels
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 14:40
'La faiblesse récente du cours de Bourse offre un point d'entrée attractif sur un titre doté d'un profil résilient et défensif, prêt à réaliser une croissance de l'EBITDA presque deux fois supérieure à la médiane sectorielle', souligne le broker.
Valeurs associées
|12,0800 EUR
|Sibe
|+5,04%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 10/11/2025 à 14:40:00.
