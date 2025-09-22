 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 840,32
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stifel relève le PT de Micron suite à la demande de SSD d'entreprise des hyperscalers
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 septembre - ** Stifel relève le PT sur le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O à 173 $ contre 145 $, car les grandes sociétés de cloud stimulent la demande de SSD d'entreprise

** La société de courtage estime que l'adoption de l'IA crée une augmentation durable de la demande de SSD de plus grande capacité et de moindre coût

** Nous nous attendons à ce que Micron dépasse le pic précédent et gagne dans le cycle haussier qui s'ensuivra, et dans la mesure où la société s'exécute et qu'une part croissante de la croissance est tirée par l'IA/HBM, nous nous attendons à une volonté de payer des multiples améliorés " - Stifel

** 35 des 44 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, huit à "conserver" et un à "vendre"; le PT médian est de 160 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action MU a augmenté de 93,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
162,7300 USD NASDAQ -3,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.09.2025 14:32 

    (Actualisé avec contrats à terme, Kenvue, Oracle, Compass, Anywhere Real Estate) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,37% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour ... Lire la suite

  • Le logo de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
    BBVA relève de 10% son offre sur Sabadell, la valorisant à €17 mds
    information fournie par Reuters 22.09.2025 14:17 

    La banque espagnole BBVA a déclaré lundi avoir relevé son offre pour Sabadell de 10%, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros. BBVA offre maintenant une de ses propres actions pour chaque 4,8376 actions de Sabadell dans ce qui ... Lire la suite

  • ( AFP / ANGELA WEISS )
    Traitements contre l'obésité: l'Américain Pfizer rachète Metsera
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.09.2025 14:16 

    Le laboratoire Pfizer va racheter la biotech Metsera pour au moins 4,9 milliards de dollars, mettant la main sur ses traitements en développement contre l'obésité, ont annoncé les deux entreprises américaines lundi dans un communiqué commun. Avec cette acquisition, ... Lire la suite

  • Voici comment pourrait se dérouler le prochain krach boursier...
    Voici comment pourrait se dérouler le prochain krach boursier...
    information fournie par Ecorama 22.09.2025 14:10 

    Après la première baisse de taux de la Fed, Wall Street enchaîne les records, porté par l’euphorie autour de l’intelligence artificielle. Mais cette envolée rappelle à certains l’explosion de la bulle internet en 2000, quand le Nasdaq avait perdu les deux tiers ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank