Stifel relève le PT de Micron suite à la demande de SSD d'entreprise des hyperscalers

22 septembre - ** Stifel relève le PT sur le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O à 173 $ contre 145 $, car les grandes sociétés de cloud stimulent la demande de SSD d'entreprise

** La société de courtage estime que l'adoption de l'IA crée une augmentation durable de la demande de SSD de plus grande capacité et de moindre coût

** Nous nous attendons à ce que Micron dépasse le pic précédent et gagne dans le cycle haussier qui s'ensuivra, et dans la mesure où la société s'exécute et qu'une part croissante de la croissance est tirée par l'IA/HBM, nous nous attendons à une volonté de payer des multiples améliorés " - Stifel

** 35 des 44 analystes évaluent l'action à "acheter" ou plus, huit à "conserver" et un à "vendre"; le PT médian est de 160 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action MU a augmenté de 93,4 % depuis le début de l'année