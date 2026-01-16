 Aller au contenu principal
Stifel relève le PT d'Analog Devices en citant l'accent mis sur l'IA de pointe
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 15:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Analog Devices ADI.O sont en hausse de 1,1 % à 305,5 $ en pré-marché

** Stifel augmente le PT de 290 $ à 330 $, soit une hausse de 9,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les entreprises de l'industrie analogique telles qu'ADI avec des services différenciés et une exposition à l'IA de pointe sont susceptibles d'attirer plus d'attention tout au long de l'année

** Par ailleurs, Citigroup relève le PT d'ADI à 340 $ contre 290 $; Barclays relève le PT à 315 $ contre 240 $

** 27 des 37 sociétés de courtage recommandent l'achat ou une note supérieure, les autres de la conserver; le PT médian est de 295,5 $ - données compilées par LSEG

** L'ADI a augmenté de 27,7 % en 2025

Valeurs associées

ANALOG DEVICES
308,8050 USD NASDAQ +2,22%
