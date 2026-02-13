Stifel relève l'objectif de cours de Watts Water en raison de la forte demande des centres de données

13 février - ** Stifel relève l'objectif de cours de Watts Water Technologies WTS.N en raison de la forte demande pour les solutions de refroidissement par air et par liquide de l'entreprise utilisées dans la construction et la maintenance des centres de données

** L'objectif de cours a été relevé à 389 $ contre 320 $, ce qui implique une hausse de 15,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que le passage du marché des centres de données au refroidissement liquide entraîne des marges plus élevées pour les produits et services de Watts

** Watts est bien positionné pour capitaliser sur les opportunités de croissance, y compris les centres institutionnels et les centres de données, tout en bénéficiant d'une activité régulière de réparation et de remplacement" - Stifel

** La société de courtage indique que l'entreprise estime que le marché adressable des centres de données dépasse 1 milliard de dollars

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 21,8 % depuis le début de l'année